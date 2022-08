Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geldbeuteldiebstahl (31.07.2022)

KOnstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmittag, gegen 12.40 Uhr, an der Bushaltestelle am Zähringerplatz einen Geldbeuteldiebstahl begangen. Der Unbekannte stahl das Portemonnaie eines 55 Jahre alten Mannes, der gerade in einen Bus einstieg, aus dessen hinterer Hosentasche und rannte anschließend in Richtung Krankenhaus davon. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld und diverse persönliche Dokumente. Zu dem Dieb liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, jugendlich, ca. 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einer weißen Mütze, einem hellen Oberteil und einer blauen Jeans. Zudem trug er eine weiße Bauchtasche der Marke Gucci mit sich. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell