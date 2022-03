POL-WES: Hünxe - Flugunfall (Meldung für Medienvertreter)

Alpen (ots) - Am Mittwoch, um 16.45 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Alpen-Veen im Kreuzungsbereich der Straßen Unterheide / Dickstraße / Winnenthaler Straße. Ein 57-jähriger Xantener befuhr mit einem Auto die Winnenthaler Straße aus Richtung Alpen-Bönninghardt kommend in Fahrtrichtung Xanten. Im Kreuzungsbereich der Straßen Winnenthaler Straße / ...

