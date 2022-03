POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht zwei Einbrecherinnen

Wesel (ots) - Zeugen überraschten am Mittwoch gegen 14.05 Uhr einen 26-jährigen Weseler in einem Lagerraum einer Firma für Elektrotechnik am Kaiserring. Der 26-Jährige ergriff sofort die Flucht, woraufhin die Zeugen wiederum die Polizei informierten. Diese leitete eine sofortige Fahndung ein. Diese führte kurze Zeit später zum Erfolg: Der Flüchtige konnte an einer Lagerhalle am Schepersweg vorläufig festgenommen ...

mehr