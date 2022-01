Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksame Bürgerin

Jena (ots)

Am Freitagabend, den 14.01.2022 um 22:45 Uhr konnte eine aufmerksame Bürgerin aus dem Bereich des Rautals laute Hilferufe von einer weiblichen Person wahrnehmen, woraufhin diese die Polizei informierte. Die unmittelbar eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Prüfung des Rautals eine Unfallstelle ausfindig machen. Ein Pkw kam in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Wegesrand stehenden Baum. Die 19jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und konnte nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Pkw wies einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Zum Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641-810.

