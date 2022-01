Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein Langfinger gestellt, der Zweite wird noch gesucht

Jena (ots)

Am Samstag, den 15.01.2022 ab 10:00 Uhr wurde die Polizei Jena von zwei männlichen Personen auf Trapp gehalten, als diese im Innenstadtbereich zunächst die Beifahrertür eines unverschlossenen Pkw öffneten und einen Rucksack aus dem Fahrzeug zu entwenden versuchten. Bei der Tathandlung wurden diese von der Nutzerin des Pkw gestört, weshalb die Täter ohne Beutegut fußläufig flüchteten. Die unmittelbar durchgeführte Fahndung nach den Personen mithilfe einer Personenbeschreibung führte anfangs nicht zur Feststellung der Täter. Um 10:45 Uhr erhielt die Polizei einen weiteren Notruf, dass sich zwei männliche Personen an geparkten Fahrzeugen auf dem Eichplatz zu schaffen machen. Es stellte sich heraus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Im Zuge der Personenfahndung wurde die Fluchtrichtung der Täter bekannt. Einer der Täter (19 Jahre) konnte schließlich im Bereich der Goethe Galerie um 11:55 Uhr aufgegriffen und namentlich bekannt gemacht werden. Bei der Durchsuchung der Person und seinem mitgeführten Rucksack stellte sich heraus, dass diese Person zwischenzeitlich zwei Geschäfte in der Goethe Galerie betreten hatte. Aus einem Geschäft wurden mehrere Parfüms im Wert von 640,- Euro entwendet. Dieses Beutegut konnte in seinem Rucksack aufgefunden und beschlagnahmt werden. Darüber hinaus wurde bekannt, dass der Täter in einem zweiten Geschäft versuchte hatte, einen Laptop im Wert von 1300,- Euro zu entwenden, jedoch von einem Mitarbeiter des Geschäftes gestört wurde. Aufgrund der Vielzahl der bereits begangenen Delikte am heutigen Tag und um die weitere Begehung von Straftaten zu verhindern, wurde der aufgegriffene Täter bis Ladenschluss in Gewahrsam genommen. Von dem zweiten Täter fehlt bislang jegliche Spur. Gegen die männliche Person wurden mehrere Anzeigen wegen Diebstahlshandlungen aufgenommen. Zum Sachverhalt bittet die Polizei Jena um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03641-810.

