Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand/ Einbruch/ Fahrraddiebstahl

Plettenberg (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, brannte an der Ziegelstraße ein Altpapiercontainer.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind Unbekannte in ein leerstehendes Haus an der Holbeinstraße eingebrochen. Sie zerstörten ein Vorhängeschloss an der Eingangstür und beschädigten zahlreiche Fenster.

Am Freitag zwischen 6.15 und 14.30 Uhr wurde ein Fahrrad aus dem Unterstand am Bahnhof gestohlen. Der Eigentümer hatte das schwarze Mountainbike am Morgen mit einem Spiralschloss gesichert. Am Nachmittag war das Rad mitsamt Helm verschwunden. Es handelt sich um ein 26 Zoll Focus Black Hills der Rahmengröße M mit Anhängerkupplung und Hörnchengriffen. Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizei in Plettenberg, Tel. 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell