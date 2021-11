Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb mit dickem Bauch/ Drei Brände von Papiercontainern

Menden (ots)

Ein 50-jähriger Fröndenberger wollte am Samstagmorgen Schokocreme und Smothies an der Kasse vorbei aus einem Discounter an der Holzener Dorfstraße schmuggeln. Als er andere Ware bezahlen wollte, fiel einer Mitarbeiterin eine glasförmige "Beule" auf dem Bauch des Kunden auf. Sie holte einen Kollegen zur Verstärkung und bat den Mann, ins Büro mitzukommen. Dort wurde er renitent und versuchte, den Mitarbeitern Faustschläge zu verpassen. Die Mitarbeiter hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Gerangel ging Einrichtung im Büro zu Bruch. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen direkt mit. Wie sich herausstellte, lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Ein Polizeiwagen brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen eines räuberischen Diebstahls.

Dreimal brannten am Wochenende Altpapiercontainer: Am Freitag gegen 21 Uhr Am Hünenköpfchen, am Samstag gegen 7.45 Uhr an der Werler Straße und am Sonntag Am Törnigskamp.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell