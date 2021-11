Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Raub im Discounter

Schalksmühle (ots)

Mit einer Art Machete versuchte ein Unbekannter am Samstag gegen 21 Uhr, die Kassiererin eines Discounters an Wansbeckplatz zur Herausgabe von Geld zu bewegen. Die Kassiererin übergab kein Geld, so dass der Täter ohne Beute flüchtete. Dabei hinterließ er Ware, die er zuvor aufs Kassenband gelegt hatte. Der Täter wurde auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er ist ungefähr 1,90 Meter groß, hat eine schmale/schlanke Statur. Auffällig war ein ca. ein Zentimeter großes Muttermal auf der Stirn. Er trug eine schwarze Jogginghose der Marke "Jako", einen schwarzen Pullover, eine schwarze Wintermütze und weiße, dünne Winterstoffhandschuhe sowie eine blaue OP-Maske. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell