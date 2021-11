Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handfester Streit wegen lauter Musik/ Einbruch in Keller

Meinerzhagen (ots)

Eine Ruhestörung endete am Samstag in einer handfesten Auseinandersetzung. Der Polizei wurde gegen 21.20 Uhr eine Schlägerei gemeldet. Als der erste Streifenwagen eintraf, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Zu Beginn des Streits hörten zwei 15- und 16-jährige im Auto der Eltern laut Musik. Zwei Zeugen gingen zum Wagen und ermahnten die Jugendlichen, leiser zu sein. Die Mahnung hielt nicht lange. Als sich die Nachbarn wieder beschwerten, standen weitere Personen an dem Pkw. Wer dann wen geschlagen oder geschubst hat, darüber gehen die Aussagen auseinander. Jedenfalls erlitt ein 39-jähriger Mann eine stark blutende Wunde. Er wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beteiligten zeigten sich gegenseitig an. Die Polizei ermittelt nun gegen sieben Personen im Alter zwischen 14 und 46 Jahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Zwischen dem 29. Oktober und dem vergangenen Freitagmorgen wurden aus einem verschlossenen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße ein Kleinkraftrad und zwei Fahrräder gestohlen. Die Täter knackten zwei Vorhängeschlösser und entwendeten die beiden Mountainbikes und das nicht angemeldete Kleinkraftrad vom Typ Aprilia SR 50. (cris)

