Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw beschädigt/ Versuchter Einbruch

Hemer (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden an Schulstraße, Hauptstraße und Am Eibenbrink mehrere Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte zertrümmerten Außenspiegel, zerkratzten den Lack oder rissen den Mercedes-Stern ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Unbekannte versuchten, eine rückwärtige Eingangstür eines Ladens an der Hauptstraße aufzubrechen. Bemerkt wurde der Einbruchversuch am Freitag gegen 12 Uhr. (cris)

