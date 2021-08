Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Tatort: Pendlerparkplatz

Tatbeute: Katalysator

Heiden (ots)

Am Dienstag demontierten und entwendeten unbekannte Täter von einem VW Passat den Katalysator. Die Tat trug sich zwischen 05.00 und 16.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz am Kreulkerhok (L600/A31) zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

