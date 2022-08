Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen K 5734/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Spiegelstreifer- Polizei sucht Zeugen

VS-Villingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5734 zwischen Pfaffenweiler und Riedheim ereignet hat. Ein 42-jähriger Fahrer eines VW Phaeton war auf der K 5734 von Pfaffenweiler herkommend in Richtung Rietheim unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Opel Corsa inmitten der Fahrbahn entgegen. Hierdurch streiften sich die beiden linken Außenspiegel der Wagen. Der unbekannte Opel-Fahrer setzte seine Fahrt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern einfach in Richtung Pfaffenweiler fort. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe rund 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 entgegen.

