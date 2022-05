POL-WAF: Beckum. Blutprobe und sichergestellter Führerschein nach Alkoholfahrt

Warendorf (ots) - Ein alkoholisierter 22-Jähriger benutzte während er am Steuer saß sein Handy und kam am Samstag, 7.5.2022, 23.35 Uhr in Beckum, Hinteler von der Straße ab. Der Ahlener befuhr mit einem Auto die B 58 von Roland in Richtung Kreisverkehr Brulands Eck. Beim Befahren des Kreisverkehrs geriet der 22-Jährige mit dem Pkw zunächst auf die Mittelinsel, wodurch ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen ...

mehr