Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom Freitag, 18.03.22, 18:00 Uhr bis Samstag, 19.03.22, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

körperliche Auseinandersetzungen:

"Angriff mit Messer"

Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 20- jähriger Goslarer im Bereich "Am Stollen" in Goslar von einem unbekannten, männlichen Täter mit einem Messer angegriffen. Zuvor soll es zwischen dem 20- jährigen Opfer und dem zur Zeit unbekannten Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Verlaufe des Streits soll der Täter das Opfer dann mit dem Messer unvermittelt angegriffen und am Unterarm leicht verletzt haben. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 05321-339-215 zu melden.

"Beleidigung und Schubserei"

Eine weitere, körperliche Auseinandersetzung ereignete sich heute früh, gegen 03:00 Uhr, auf dem Goslarer Marktplatz. Hier soll ein 41- jähriger Bad Harzburger beim Verlassen einer Gaststätte von einer unbekannten Person zunächst beleidigt und anschließend geschubst worden sein. Das Opfer erlitt hierdurch mehrere Schürfwunden. Der Täter wurde als ca. 175 cm groß und dunkel bekleidet beschreiben. Auch hier bittet die Polizei Goslar mögliche Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 05321-339-215 zu melden.

i.A. Dankenbring, PHK, PI Goslar Tel. 05321-339-0

