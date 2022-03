POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz - unerlaubter Aufenthalt Am 17.03.22, gegen 07.30 Uhr, wurde eine Wohnung in Seesen, Gartenstraße, nach einem Hinweis aufgesucht. Dort sollte sich eine männliche Person unerlaubt aufhalten. Bei der Überprüfung wurde ein 33jähriger Mann aus dem Kosovo in der Wohnung angetroffen. Dieser war zunächst legal am 23.10.21 in die BRD eingereist. Da er nach Ablauf einer ...

mehr