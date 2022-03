Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 18.03.22

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz - unerlaubter Aufenthalt

Am 17.03.22, gegen 07.30 Uhr, wurde eine Wohnung in Seesen, Gartenstraße, nach einem Hinweis aufgesucht. Dort sollte sich eine männliche Person unerlaubt aufhalten. Bei der Überprüfung wurde ein 33jähriger Mann aus dem Kosovo in der Wohnung angetroffen. Dieser war zunächst legal am 23.10.21 in die BRD eingereist. Da er nach Ablauf einer 90-Tage-Frist jedoch kein Visum beantragt hatte, wurde nach Rücksprache mit dem Ausländeramt des LK Goslar ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17.03.22, gegen 11.00 Uhr, wurde ein Kraftfahrzeugführer in der Poststraße in Seesen von eingesetzten Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dem 33jährigen Mann aus Seesen der Führerschein rechtskräftig entzogen worden war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Warenbetrug - Schaden 250,- Euro

Eine 54jährige Frau aus Seesen zeigte an, dass sie im Internet auf der Facebook-Plattform Brennholz bestellt hatte. Nach Überweisung einer Anzahlung und der Vereinbarung mehrerer Liefertermine wurde das Brennholz bislang nicht geliefert. Die Gesch. erstattete deshalb Anzeige wegen Betruges.

i.A.

Knackstedt, POK

