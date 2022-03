POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 18.03.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfall - Schaden ca. 10.000,- Euro Am 15.03.22, um 10.38 Uhr, befuhren ein 23jähriger Mann aus Erbendorf und ein 50jähriger Mann aus Herzberg die B 243 aus Richtung Osterode in Richtung Seesen. In Höhe des Abzweiges Engelade musste der vorausfahrende Mann aus Herzberg seinen Pkw an der dortigen LZA verkehrsbedingt anhalten. Der 23jährige fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Pkw des 50jährigen ...

