Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in die Grundschule Berchum

Hagen-Berchum (ots)

Zwischen Mittwoch, 05.01.2022, und Donnerstag, 06.01.2022, kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude der Grundschule Berchum. Unbekannte schlugen dort die Glasscheibe einer Eingangstür ein. Welches Tatmittel sie dafür nutzten, ist noch unklar. Ob die Einbrecher in das Gebäude eindrangen, wird zurzeit noch untersucht. Das Loch, das an der Scheibe entstand, war groß genug, um in das Gebäude zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, wird aktuell noch geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

