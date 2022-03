POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots) - Goslar - Einbruch in Tankstelle Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Dienstag, 15.03.2022, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.03.2022, 05:00 Uhr, gewaltsam in eine Tankstelle in der Robert-Koch-Straße ein. In den Räumlichkeiten der Tankstelle entwendete er diverse Tabakwaren in bisher nicht bekannter Menge. Danach entfernte sich der Täter in ...

