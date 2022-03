Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 16.03.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Einbruch in Tankstelle

Ein bislang unbekannter Täter drang in der Zeit von Dienstag, 15.03.2022, 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 16.03.2022, 05:00 Uhr, gewaltsam in eine Tankstelle in der Robert-Koch-Straße ein. In den Räumlichkeiten der Tankstelle entwendete er diverse Tabakwaren in bisher nicht bekannter Menge. Danach entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Eine genaue Schadenshöhe liegt bisher nicht vor.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Robert-Koch-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

