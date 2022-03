POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 16.03.2022

Goslar (ots) - Goslar - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs Ein 23-jähriger Goslarer wurde am Montag, 14.03.2022, gegen 23:00 Uhr, in seinem roten Seat in der Straße Vogelsang kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel heraus. Ein am Kontrollort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. ...

