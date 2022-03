Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 15.03.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Ein 23-jähriger Goslarer wurde am Montag, 14.03.2022, gegen 23:00 Uhr, in seinem roten Seat in der Straße Vogelsang kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel heraus. Ein am Kontrollort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Kokain. Zudem räumte der Goslarer die Drogeneinnahme ein. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

- Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Am Donnerstag, 10.03.2022, befuhr eine 65-jährige Frau aus Herzberg mit ihrem grauen VW Golf die Clausthaler Straße aus Clausthal kommend in Richtung Innenstadt. Nach Passieren des Ortseingangsschildes stieß sie vermutlich gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Sie entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Erst am nächsten Tag stellte die 65-Jährige einen Schaden an ihrem rechten Außenspiegel fest und informierte die Polizei. Wo sich der Unfall genau zugetragen haben soll, konnte sie nicht angeben. Im Bereich der Clausthaler Straße konnte kein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf schätzungsweise 300 Euro.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten des Unfalls und weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

