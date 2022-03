Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 14.03.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigungen

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr randalierten sechs bislang unbekannte Täter in einem Studentenwohnheim am Kronenplatz. Die Täter, die nicht in das Wohnheim gehörten, tranken zunächst Alkohol in einem Aufenthaltsraum. Als ein Bewohner sie aufforderte das Haus zu verlassen, begannen sie zu randalieren. Die Gruppe flüchtete erst, nachdem der Bewohner den Polizei-Notruf wählte.

Vermutlich die selbe Gruppe randalierte später dann in einem Studentenwohnheim in der Graupenstraße gegen 01:30 Uhr. Auch dort wurden diverse Dinge in einem Aufenthaltsraum beschädigt. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Gruppe nur noch aus vier Männern. Auch hier wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Bei Erblicken des Streifenwagens lief die Tätergruppe, welche sich bereits vor dem Gebäude befand, davon. Hinweise auf die Personen, die einen Sachschaden von ca. 350 Euro verursachten, nimmt das PK Oberharz unter 05323/94110-0 entgegen.

In der Straße am Waldseebad wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Pkw beschädigt. An dem Pkw wurde ein Außenspiegel abgetreten, sowie die Kennzeichen abgerissen und in einen Teich geworfen. Auch hier bittet die Polizei Clausthal-Zellerfeld um Hinweise auf den/die Täter-in.

Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen

Am Samstag, 15 Uhr, wurde auf dem Zellweg ein 22jähriger Autofahrer aus dem Kreis Peine kontrolliert. Es wurde eine Beeinflussung durch den Konsum verbotener Substanzen festgestellt und auch durch den Betroffenen eingeräumt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Killig, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell