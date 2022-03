POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 14.03.2022

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 2000,- Euro 38723 Seesen, Bornhäuser Straße, 13.03.22, 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Ein 39-jähriger Pkw-Halter aus Bockenem zeigte eine Unfallbeschädigung an seinem Pkw an. Im angegebenen Zeitraum hatte er seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Restaurants geparkt. Neben der Beschädigung an seinem Pkw stellte er noch einen Zettel, mit einem aufgeschriebenen Kennzeichen, an ...

