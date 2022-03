Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Aufgebrochener Zigarettenautomat:

Am Sonntag, den 13.03.2022, meldete sich ein Zeuge gegen 20.45 Uhr, bei der Polizei um mitzuteilen, dass ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Der Automat, der in der Burgstraße an der Ecke Obere Krodostraße/Sternstraße aufgestellt ist, wurde durch bislang unbekannte/n Täter mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend wurden daraus alle Zigarettenpackungen und das Bargeld entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell