Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Berichtszeitraum Freitag, 11.03.2022, bis Sonntag, 13.03.2022, 08.00 Uhr

Verkehrsunfall beim Ausparken

Freitag, 11.03.2022, 12.45 Uhr Bad Harzburg, Bäckerstraße Ein 36-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai fuhr in der Bäckerstraße rückwärts aus einer Parkbox und übersah dabei einen im fließenden Verkehr befindlichen Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500,-Euro.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus sowie Garage Tatzeit: Dienstag, 08.03.2022 - Mittwoch, 09.03.2022 Goslar, OT Wiedelah Im o.a. Tatzeitraum wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus sowie in eine Garage einzubrechen. Die Täter versuchten durch das Aufhebeln einer Terrassentür an einem Einfamilienhaus sowie eines Fensters, welches sich auf der Rückseite einer Garage auf einem weiteren Grundstück befand, in die Objekte einzudringen. Glückerweise blieb es beim Versuch. Es entstand ein Gesamtschaden von 700,-Euro.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 11.03.2022, 17.20 Uhr - 20.40 Uhr Bad Harzburg, Breite Straße Am o.a. Ort, in Höhe Haus-Nr. 17, hatte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw Daihatsu am rechten Fahrbahnrand, i.R. stadteinwärts, auf dem vorhandenen Parkstreifen, im o.a. Zeitraum abgestellt. Als die Fahrzeugführerin gegen 20.40 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw an der Fahrertür beschädigt hatte. Es befanden sich rote Farbanhaftungen an dem Daihatsu, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Daihatsu entstand ein Sachschaden von 500,-Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl

Tatzeit Freitag, 11.03.2022, 18.30 Uhr - Samstag, 12.03.2022, 12.00 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Wilhelm-Straße, Parkplatz Volksbank Bislang unbekannte Täter entwendeten im o.a. Tatzeitraum von einem Pkw Nissan, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war, zwei rote Kennzeichen. Keine Täterhinweise, Strafanzeige gefertigt. Fahrraddiebstahl Samstag, 12.03.2022, 16.32 Uhr Goslar, OT Vienenburg, Goslarer Straße, LIDL-Markt Der Geschädigte stellte zur Vorfallzeit sein Mountainbike, Marke Kona, Rahmenfarbe blau/weiß, auffällig rote Felgen, vor dem LIDL-Markt ab, um schnell einen Einkauf zu tätigen. Innerhalb von einer Minute nutzte ein bislang unbekannter Täter die Abwesenheit des Geschädigten und entwendete das ungesichert abgestellte Mountainbike. Den Wert des entwendeten Fahrrades bezifferte der Geschädigte mit 1500,-Euro. Strafanzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt.

Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss

Sonntag, 13.03.2022, 03.40 Uhr Bad Harzburg, Herzog-Julius-Straße Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 22-jährigen Fahrzeugführer eines Audi Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vom Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, sodass ein weiterer gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Alkoholtest verlief ebenfalls positiv. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die grundsätzlich ein einmonatiges Fahrverbot und 500,-Euro Bußgeld nach sich zieht. Der Fahrzeugführer befindet sich noch in der Probezeit und somit könnten weitere Unannehmlichkeiten seitens der Führerscheinbehörde auf den Fahrzeugführer zukommen.

i.A. Wiggert, POK

