POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 11.03.2022

Pressemeldung des PK Oberharz vom 11.03.2022

Goslar (ots)

Körperverletzungen

Am späten Donnerstagabend kam es in einer Wohnung in der Mühlenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mindestens zwei Frauen und ein Mann beteiligt waren. Eine 37jährige ließ sich nicht beruhigen und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam in Goslar eingeliefert. Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung wurden gefertigt.

Gegen 01 Uhr gerieten in der Triftstraße in Hahnenklee drei rumänische Männer in Streit. Ein 46jähriger musste nach der Auseinandersetzung in eine Spezialklinik in Göttingen zur weitern Behandlung gebracht werden.

Schrottsammler

Bei einer Kontrolle am Donnerstagvormittag in der Goslarschen Straße wurden diverse Verstöße gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetzt festgestellt. Betroffen war ein 34jähriger Schrottsammler, der mit seinem unvorschriftsmäßigen Transporter unterwegs war.

Killig, PHK

