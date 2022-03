Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 10.03.2022

Goslar (ots)

Seesen

- Großkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Am gestrigen Mittwoch, 09.03.2022, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Goslar eine Großkontrolle zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Tageswohnungseinbrüche durch.

Eine Kontrollstelle befand sich an der B 248 zwischen Seesen und Hahausen, in Höhe des Parkplatzes "Kiliansloch". Eine weitere Kontrollstelle wurde an der B 82, zwischen Rhüden und Ödishausen, in Fahrtrichtung Goslar, errichtet.

Im Rahmen dieser durchgeführten Kontrolle lagen die Hauptaugenmerke auf der Erkenntnisgewinnung über Reiserouten von Tätergruppierungen. Über 50 Beamte kontrollierten in den Nachmittags- und Abendstunden diverse Fahrzeuge und Personen.

Im Zuge der Maßnahmen, die zur Überprüfung von diversen Fahrzeugen führten, wurden u.a. folgende Feststellungen getroffen:

Gegen 14:45 Uhr wurde ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes/ Sprinter kontrolliert. Hierbei konnte dieser keine Nachweise über seine Lenk- und Ruhezeiten sowie eine Gewerbeanmeldung vorzeigen. Zudem wurden diverse Sicherheitsmängel am Fahrzeug festgestellt, sodass eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000,- Euro einbehalten wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weiterhin konnte bei einem 42-jährigen Mann festgestellt werden, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Im Zuge der durchgeführten Kontrolle konnte der haftbefreiende Betrag in Höhe von 600,- Euro errichtet werden.

Während der Kontrollzeit wurden fünf Personen kontrolliert, die zur Aufenthaltsermittlung durch unterschiedliche Staatsanwaltschaften ausgeschrieben waren.

Insgesamt wurden durch die eingesetzten Kräfte 128 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden 17 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Bei mehreren kontrollierten Transportern wurden insgesamt 13 Verfahren aufgrund mangelnder Ladungssicherung eingeleitet.

Während der durchgeführten Kontrollen konnten Strukturerkenntnisse und Ermittlungsansätze zu reisenden Tätergruppen gewonnen werden, welche in der Folge tiefergreifend überprüft werden. Weiterhin konnten verkehrsrechtliche Verstöße, u.a. im Bereich des Alkohol- und Betäubungsmittelmissbrauchs, festgestellt und geahndet werden.

An dieser Stelle möchte sich die Polizei Goslar bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern, die durch die Kontrollen zeitliche Verzögerungen in Kauf nehmen mussten, bedanken.

Gleichzeitig weist die Polizei Goslar darauf hin, dass auch zukünftig gleich gelagerte Kontrollen erfolgen werden.

i. A. Brych, PK

