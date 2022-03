Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.03.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Dienstag, 08.03.2022, um 17:00 Uhr, ein Grundstück in der Allensteiner Straße im Ortsteil Jürgenohl. Hier entwendete er ein auf der Terrasse abgestelltes graues Damenfahrrad der Marke Hercules. Anschließend verließ er die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Am Montag, 07.03.2022, um 07:20 Uhr, befuhr eine Goslarerin mit ihrem Ford Transit die Feldstraße in Richtung Am Siechenhof. In Höhe der Kreuzung Feldstraße/Jürgenweg streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die Verursacherin entfernte sich zunächst vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Im weiteren Verlauf meldete sich die Goslarerin jedoch bei der hiesigen Polizeidienststelle, um über ihre Beteiligung am Unfall zu informieren.

An der Unfallörtlichkeit konnte der beschädigte Pkw nicht mehr festgestellt werden. Nach Angaben der Verursacherin war das beschädigte Fahrzeug in der Feldstraße abgestellt und müsste vermutlich Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Der Sachschaden beläuft sich bisher auf schätzungsweise 250 Euro.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Geschädigten des Unfalls und weitere Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum beschädigten Pkw machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell