Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Pkw in Stadland +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 28. Oktober 2021, kam es gegen 12:30 Uhr in der Deichstraße in Stadland, Seefeld, zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Geldbörse aus dem unverschlossen abgestellten Pkw.

Mit dem Diebstahl steht möglicherweise ein grüner Kastenwagen mit einem Kennzeichenfragment aus Bremen/Bremerhaven in Verbindung.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.

