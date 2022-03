Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 09.03.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Lautenthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Wildemanner Straße wurde am Mittwoch eine Person verletzt. Ein 19 jähriger befuhr mit seinem VW Golf die Wildemanner Straße in Richtung Langelsheim. Als ein vor ihm fahrender LKW nach rechts auf einen Parkplatz einfahren wollte fuhr der Golf frontal in die rechte Fahrzeugseite des LKW und verkeilte sich dort. Es entstand ein Gesamtschaden von 7500,00 Euro. Insgesamt kamen neben einem Streifenwagen der Polizei Langelsheim zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Lautenthal, ein RTW sowie ein Abschleppwagen zum Einsatz.

Wildunfall

Langelsheim. Bei einem Wildunfall auf der K 73 / Seesener Straße entstand am Mittwochmorgen an einem PKW Citroen ein Sachschaden von 500,00 Euro. Ein Stück Rehwild lief in die linke Fahrzeugseite des PKW. Anschließend lief das Reh davon. Da nicht bekannt war ob sich das Tier verletzte wurde ein Jagdberechtigter mit der Nachsuche beauftragt.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell