Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 09.03.22

Goslar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Schaden ca. 500,- Euro

Unbekannte Täter drangen gewaltsam in der Zeit vom 07.03.22, 09.30h bis 08.03.22, 08.30h in ein Leerstehendes Gebäude der Lautenthaler Straße in Seesen ein. Dort entwendeten sie eine unbekannte Menge Kabelleitungen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 9440).

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Höhe ca. 2000,- Euro

Ein 32jähriger Mann aus Seesen befuhr am 08.03.22, 07.44h, mit seinem Pkw den Drakenpfuhl in Seesen in Richtung Bismarckstraße, um in diese nach links einzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten Pkw einer 57jährigen Frau aus Rhüden. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das verursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

i.A.

Knackstedt, POK

