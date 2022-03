POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Einbrüche in zwei Gartenlauben in Harlingerode: Bislang unbekannte/r Täter betraten zur Tatzeit am Dienstag, den 08.03.2022, zwischen 18.10 Uhr und 20.35 Uhr, zwei Grundstücke an der Landstraße in Harlingerode. Hier wurde das Vorhängeschloss an der Tür der jeweiligen Gartenlaube aufgebrochen. Nach erster Einschätzung wurde nichts entwendet.

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr: Am Dienstag, den 08.03.2022, gegen 23.30 Uhr, wurden die Beamten einer Polizeistreife auf einen im Stadtgebiet von Bad Harzburg in Schlangenlinien fahrenden Pkw Mazda aufmerksam. Daher wurde das Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Befragung stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-jährigen Fahrers fest. Ein vor Ort durchgeführter Test mit dem Atemalkoholmessgerät zeigte ein Ergebnis von 2,22 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Anschließend erfolgte die Einleitung eines Verfahrens wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Da der Bad Harzburger nicht Halter des Fahrzeuges ist, wurde gegen den Halter des Fahrzeuges zudem eine Anzeige wegen Duldung der Fahrt ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

