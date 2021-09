POL-HI: Sachbeschädigung an "Blitzer-Anhänger"

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM (hee) - Unbekannte Täter beschädigten vermutlich in der Nacht von Freitag, 17.09.2021 auf Samstag, 18.09.2021 den "Blitzer-Anhänger" des Landkreises Hildesheim, der zu diesem Zeitpunkt in der Senator-Braun-Allee in Hildesheim aufgestellt war. Verkehrsteilnehmer meldeten die Sachbeschädigung am Samstagmorgen bei der Polizei. Durch das Auftragen von roter Farbe wurde die Funktionsfähigkeit des Anhängers beeinträchtigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939 115 in Verbindung zu setzen.

