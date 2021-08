Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leubsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Polizeiinspektion in Linz von einem Zeugen mitgeteilt, dass er einen 81-jährigen Mann soeben ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw in Leubsdorf gesehen habe. Während der Überprüfung durch die Polizei, kam der Mann den Beamten auf der Hauptstraße mit dem Pkw entgegen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, aufgrund mehrerer zurückliegender Vergehen wurde der Pkw sichergestellt.

