Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 17.09.2021 kam es in der Zeit zwischen 14:00 - 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Leinekaufs. Hierbei wurde der Skoda einer 60-jährigen aus Duingen mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken durch eine(n) bislang unbekannte(n) Verursacher(in) am Kotflügel vorne rechts beschädigt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf ca. 1.000 Euro. Der oder die Verursacher(in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell