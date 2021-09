Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alkoholisiert mit dem Pkw durch Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 17.09.2021, um 21:55 Uhr, konnte durch Beamte der Polizei Alfeld ein Mercedes-Benz in der Winzenburger Str. festgestellt werden, welcher offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte bei der 43-jährigen Fahrzeugführerin aus Alfeld Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahrgenommen werden. Die folgende Überprüfung auf der Polizeidienststelle ergab dann einen Wert knapp über 0,5 Promille. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Verfahren erwartet sie eine Regelsanktion von 500 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

