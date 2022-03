Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.03.2022

Goslar (ots)

Seesen

In den frühen Morgenstunden des 11.03.2022 gegen 01:15 Uhr wurden auf dem Gelände eines Autohandels in der Braunschweiger Straße mehrere Überwachungskameras gewaltsam entfernt und entwendet. Des Weiteren wurde versucht Benzin aus einem der dort befindlichen PKW zu stehlen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurden u. a. Tatmittel am Tatort sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Seesen

Am Freitag, den 11.03.2022 wurde durch den Geschädigten der Polizei Seesen ein Einbruchdiebstahl in den Büroräumen einer Bäckerei in der Bismarckstraße gemeldet. Der zur Zeit unbekannte Täter gelang vermutlich vom Hinterhof durch Aufhebeln der verschlossenen Eingangstür in die ebenfalls verschlossenen Büroräume. Zum erlangten Diebesgut gibt es zur Zeit noch keine genauen Angaben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

