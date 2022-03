Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilungen der PI Goslar

ESD Goslar für die Zeit von Fr, 11.03.2022, 12:00 Uhr bis So, 13.03.2022, 13:45 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 11. März 2022

Urkundenfälschung

Goslar - Am Freitag 11.03.2022, wird in einer Goslarer Apotheke ein ärztliches Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament vorgelegt. Dieses wird jedoch als Fälschung erkannt und die Polizei hinzugezogen. Die ersten polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass der festgestellte 32jährige Mann aus Goslar mit der Abholung der Medikamente nur einem Bekannten eine Gefälligkeit erweisen wollte und über die genauen Umstände nicht im Bilde war. Da falsche Rezepte in der jüngsten Vergangenheit immer wieder vereinzelt aufgetreten sind, wird weiter ermittelt und schließlich ein Tatverdächtiger festgestellt. Der Vorfall wird der Staatsanwaltschaft vorgetragen und über die zuständige Ermittlungsrichterin ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Bei dem 31jährigen Tatverdächtigen aus Goslar werden verschiedene Objekte durchsucht und diverse relevante Gegenstände festgestellt. Gegen den nunmehr Beschuldigten wird u. a. ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Personenüberprüfung

Goslar - Am Freitagnachmittag werden der Polizei immer wieder Hinweise auf mögliche Trickbetrüger, die an Haus- und Wohnungstüren klingeln sollen, gegeben. Es konnten zwei Personen festgestellt und kontrolliert werden. Diese konnten sich ausweisen und gaben an, für einen Energiekonzern Angebote zu unterbreiten. Im Rahmen der Kontrolle konnten keine Hinweise auf strafbare Handlungen erlangt werden. Notwendige Dokumente konnten vorgelegt werden.

Nachbarschaftsstreitigkeiten

Goslar - Zum wiederholten Male wird der Polizei Goslar ein Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Jürgenohl mitgeteilt. Der anzeigenden Mietpartei werden durch einen unbekannten Täter stets stark übelriechende Substanzen unter der Wohnungstür in die Wohnung geleitet. Maßnahmen zur Täterermittlung durch die Anzeigenerstatter wurden augenscheinlich boykottiert. Jetzt befasst sich die Polizei mit dem Fall und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Samstag, 12.03.2022

Körperverletzung und Bedrohung

Goslar - Am Samstagnachmittag kommt es in Jürgenohl zu einer Streitigkeit zwischen einem 39- und einem 25jährigen Goslarer. Nach einer verbalen Auseinandersetzung steigert sich der Streit in tätliche Angriffe und gipfelt schließlich darin, dass der 25jährige eine Schreckschusswaffe zieht und auf seinen Kontrahenten richtet. Zu einer Schussabgabe ist es jedoch nicht gekommen. Die hinzugerufene Polizei leitet entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die Schreckschusswaffe wird zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der mitgeführte "Kleine Waffenschein" wird aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt. Ob der 25jährige diesen behalten darf, wird die zuständige Verwaltungsbehörde entscheiden müssen.

Sonntag, 13.03.2022

Trunkenheitsfahrt

Nauen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird in Nauen ein 20jähriger Mann mit einem ausländischem Kleintransporter einer Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei erlangen die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,87 Promille. Der weitere, in der Dienststelle Goslar durchgeführte Test ergibt sogar einen Promillewert von 0,91 Promille. Der Autofahrer muss sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zur Durchführung des Verfahrens wird eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700,- EUR erhoben. Außerdem wird die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

