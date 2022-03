Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 14.03.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht - Schaden ca. 2000,- Euro

38723 Seesen, Bornhäuser Straße, 13.03.22, 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Ein 39-jähriger Pkw-Halter aus Bockenem zeigte eine Unfallbeschädigung an seinem Pkw an. Im angegebenen Zeitraum hatte er seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Restaurants geparkt. Neben der Beschädigung an seinem Pkw stellte er noch einen Zettel, mit einem aufgeschriebenen Kennzeichen, an seinem Pkw fest. Über das Kennzeichen konnte ein 90-jähriger Pkw Fahrer aus Bockenem als Verursacher ermittelt werden, der nach seinem Abgaben eben diesen Zettel am beschädigten Pkw hinterließ. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer Gesetz

38729 Langelsheim/Lutter, Frankfurter Straße, 11.03.2022, 18.00 Uhr. Ein 29-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Salzgitter führte einen Transporter mit französischer Zulassung, obwohl für das Kfz, auf Grund einer gewerblichen Tätigkeit, ein regelmäßiger Standort in Deutschland anzunehmen ist.(hei)

