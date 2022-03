Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 17.03.22

Verkehrsunfall - Schaden ca. 10.000,- Euro

Am 15.03.22, um 10.38 Uhr, befuhren ein 23jähriger Mann aus Erbendorf und ein 50jähriger Mann aus Herzberg die B 243 aus Richtung Osterode in Richtung Seesen. In Höhe des Abzweiges Engelade musste der vorausfahrende Mann aus Herzberg seinen Pkw an der dortigen LZA verkehrsbedingt anhalten. Der 23jährige fuhr infolge Unachtsamkeit auf den Pkw des 50jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall - Schaden ca. 6000,- Euro

Am 16.03.22, gegen 16.00 Uhr, befuhren eine 23jährige Frau aus Bad Lauterberg und ein 80jähriger Mann aus Braunschweig die B 243 aus Rtg. Osterode in Rtg. Münchehof. In Höhe des Abzweiges der B 242 musste der vorausfahrende Mann aus Braunschweig verkehrsbedingt anhalten. Die Frau aus Bad Lauterberg fuhr infolge Unachtsamkeit auf. Dabei entstand Sachschaden an beiden Pkw.

Verkehrsunfall - Schaden 4800,- Euro

Ein 53jähriger Mann aus Goslar befuhr mit seinem Pkw am 16.03.22, 10.40 Uhr, die Jahnstraße in Seesen in Rtg. Braunschweiger Straße. Dort wollte nach links in die Linnenstraße abbiegen und setzte seinen Pkw zu diesem Zweck zurück. Dabei übersah er die hinter ihm fahrende 58jährige Frau aus Seesen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

