POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Seesen vom 19.03.2022

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin

Am 18.03.2022, gegen 10:00 Uhr, verlässt ein 53-jähriger Mann aus Bockenem mit seinem PKW rückwärts eine Grundstückszufahrt im Seesener Stadtgebiet und übersieht dabei eine hinter ihm, mit einem Rollator, die Fahrbahn kreuzende 84-jährige Frau aus Seesen. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die die Frau zu Boden stürzt und leichte Verletzungen erleidet. Sie wird vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW-Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zum Nachteil der verletzten Frau verantworten.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Um 14:00 Uhr kommt es im Bereich einer Waschanlage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-Jährigen Mann aus Seesen und einem 22-jährigen Mann aus Seesen. Der 54-jährige hält mit seinem PKW am Fahrbahnrand der Straße und wartet auf freie Zufahrt zum Gelände der Waschanlage. Der 22-jährige will mit seinem PKW dem Straßenverlauf folgen und fährt an dem haltenden vorbei. Etwa als sich der vorbeifahrende auf gleicher Höhe mit dem haltenden befindet, fährt dieser zum Linksabbiegen an und es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Gesamtsumme von ca. 800 Euro. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen.

Holzabfälle im Garten verbrannt

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde am 18.03.2022 gegen 18:45 gegen einen 28-jähriger Mann aus Rhüden eingeleitet. Dieser verbrannte in seinem Garten behandeltes Holz. Das Feuer musste im Beisein der eingesetzten Beamten von dem Verursacher abgelöscht werden und ihm wurde ein erneutes in Brand setzten der Überreste untersagt.

Alkoholisiert, gepöbelt und geschlagen

Am 19.03.2022 betritt ein 33-jähriger Mann aus Bockenem gegen 01:00 Uhr ein Schnellrestaurant in Rhüden und gibt bei einem 26-jährigen Angestellten, der den Kunden persönlich kennt, eine Bestellung auf. Der Bockenemer wirkt alkoholisiert und beginnt andere Gäste anzupöbeln. Er wird nach Erhalt seiner Bestellung des Restaurants verwiesen, vergisst jedoch beim Verlassen seine Jacke. Als er kurz darauf zurückkehrt um eben diese zu holen, beginnt er erneut die anwesenden Gäste anzupöbeln und wird abermals von dem Angestellten hinausgebeten. Der 33-jährige schlägt darauf hin dem 26-jährigen ins Gesicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen einfacher Körperverletzung wurde gegen ihn eingeleitet.

i.A. Renner, POK'in

