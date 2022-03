Polizei Paderborn

POL-PB: Aktuelle Warnung vor Telefonanrufen "Falscher Polizisten"

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Im Kreis Paderborn läuft seit Donnerstag eine weitere Welle von Schockanrufen. Am Telefon melden sich die Täterinnen und Täter als Tochter, Sohn oder Enkel, die angeblich einen schweren Unfall mit Todesfolge verursacht haben. Deswegen wurden sie in Untersuchungshaft genommen. Die "Verwandten" weinen und schluchzen und sind kaum zu verstehen. Das Telefonat wird dann von einem anderen Täter übernommen, der sich dreist als Polizeibeamter ausgibt und eine hohe Kaution fordert, um die Festnahme abzuwenden. Die Betrüger fordern Summen zwischen 30.000 und 75.000 Euro. Viele Opfer der Telefonbetrüger sind zu tiefst schockiert über die Nachricht und haben große Angst. Bislang sind alle der Polizei gemeldeten Fälle glimpflich verlaufen. Entweder die vermeintlichen Opfer durchschauten die Masche sofort und legten auf oder sie riefen die angeblich in den Unfall verwickelte Person selbst über bekannte Nummern an, sodass der Betrug auffiel.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und anderen Varianten der "Falsche-Polizisten-Maschen", bei denen es beispielsweise um Einbrecherbanden oder Krankenhauskosten für schwer Verletzte Angehörige geht.

Niemals - absolut NIEMALS - fordert die Polizei am Telefon oder auch per WhatsApp Bargeld, egal wofür. Es handelt sich immer um Betrüger.

"Lassen Sie sich nicht in die Irre führen, auch wenn Ihnen die Geschichte des Polizisten am Telefon noch so glaubhaft erscheint. Passen Sie auf - die Täter machen Angst, bauen erheblichen Druck auf und lassen nicht locker. Legen Sie sofort auf und wenden Sie sich persönlich an eine vertraute Person oder direkt an die Polizei!"

Weitere Tipps und Informationen zum Thema Betrug finden Sie im Internet: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

