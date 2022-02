Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall auf Parkplatz

Ladbergen (ots)

Am Donnerstagabend (10.02.) ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf den Parkplatz der Stadtsparkasse an die Mühlenstraße gerufen worden. Ein 61-jähriger Mann aus Ladbergen fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Dacia Sandero beim Ausparken einen VW Golf an, der in einer anderen Parklücke abgestellt war. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.250 Euro. Bei Eintreffen der Beamten, stellten diese bei dem Ladberger Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

