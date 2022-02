Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Einbruch in Gartenhaus

Lotte (ots)

Unbekannte sind in Büren in der Zeit zwischen Dienstag (08.02.), 09.00 Uhr und Mittwoch (09.02.), 13.55 Uhr in ein Gartenhaus eingestiegen. Das Gartenhaus befindet sich auf einem großen Grundstück an der Straße "Im Rowenhardt", das mit Zäunen und Toren umgeben ist. Die Täter verschafften sich Zugang zum Gelände und gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in das Gartenhaus. Daraus entwendeten sie zwei Motorsägen und eine Heckenschere der Marke Stihl sowie einen Akkuschrauber der Marke Makita. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

