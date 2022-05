Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Mann lief gegen ein Auto und wurde schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 7.5.2022, 10.30 Uhr lief ein Mann auf der Neubeckumer Straße in Ennigerloh gegen ein Auto. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem 34-Jährigen und einem 32-Jährigen wegen eines Hundes. Der Ahlener flüchtete mit dem Hund an der Leine vor dem 32-Jährigen, der sich offensichtlich sehr bedrohlich verhielt. Der 34-Jährige wollte die Neubeckumer Straße überqueren, rannte auf die Fahrbahn und gegen den Pkw eines 72-jährigen Beckumers. Dabei wurde der Ahlener schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des obdachlosen 32-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten fest und übergaben den 32-Jährigen später der Justiz. Des Weiteren ergab sich vor Ort der Verdacht, dass eine 49-Jährige, die den Ahlener gefahren hatte, keinen Führerschein besitzt. Deshalb leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen die Ahlenerin ein. Bei dem Unfall entstand am Auto des Beckumers ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

