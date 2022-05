Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert am Steuer Handy benutzt

Warendorf (ots)

Ein alkoholisierter 22-Jähriger benutzte während er am Steuer saß sein Handy und kam am Samstag, 7.5.2022, 23.35 Uhr in Beckum, Hinteler von der Straße ab. Der Ahlener befuhr mit einem Auto die B 58 von Roland in Richtung Kreisverkehr Brulands Eck. Beim Befahren des Kreisverkehrs geriet der 22-Jährige mit dem Pkw zunächst auf die Mittelinsel, wodurch ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend querte er mit dem Auto die Fahrbahn und kam nach rechts von der Straße ab. Hier blieb das Fahrzeug an einer Böschung im Graben stehen. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer flüchteten.

Der Mieter des Pkws kam einige Zeit später zur Unfallstelle und orderte die drei Beteiligten dorthin. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war und keinen Führerschein besitzt. Daraufhin ließen ihm Polizisten eine Blutprobe entnehmen. Die beiden leicht verletzten Beifahrer, 30 und 45 Jahre alt aus Ahlen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Männer zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.500 Euro.

