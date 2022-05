Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrer nach Zusammenstoß mit Schülerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Autofahrer, der am Freitag, 6.5.2022, 7.50 Uhr auf der Berliner Straße in Ennigerloh eine Schülerin anfuhr. Die 13-Jährige querte in Höhe der Schule die Straße, als von links der Pkw kam. Trotzdem der Fahrer noch gebremst hatte, wurde die Schülerin erfasst und stürzte. Der Unbekannte fuhr allerdings weiter und kümmerte sich nicht um das Mädchen. Der Fahrer ist 20 bis 30 Jahre alt, hat blonde Haare und trug vielleicht einen Bart. Auf dem Beifahrersitz saß eine dunkelhaarige Frau, die ebenfalls geschätzt zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Der Unfallbeteiligte sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

