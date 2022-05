POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall auf der B 64 sorgte für leichte Verkehrsbehinderungen

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht nun mit Bildern nach dem Unbekannten, der sich am Dienstag, 26.4.2022 zwischen 21.45 Uhr und 21.50 Uhr in einem Discounter an der Straße Am Röteringhof in Ahlen aufhielt. Dort bedrohte der Mann die 38-jährige Angestellte mit einer silbernen Pistole und forderte die Herausgabe ...

