Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahndung mit Fotos nach Tatverdächtigen des Raubüberfalls - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 27.4.2022, 4:30 Uhr und 5:59 Uhr

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht nun mit Bildern nach dem Unbekannten, der sich am Dienstag, 26.4.2022 zwischen 21.45 Uhr und 21.50 Uhr in einem Discounter an der Straße Am Röteringhof in Ahlen aufhielt. Dort bedrohte der Mann die 38-jährige Angestellte mit einer silbernen Pistole und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute zu Fuß in Richtung Görlitzer Straße. Dort stieg er in einen dunklen VW Polo, in dem ein Mann (Fahrer des Fluchtfahrzeugs) auf ihn wartete. Der VW Polo, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, entfernte sich in Richtung Hammer Straße und von dort weiter in unbekannte Richtung.

Der Täter im Markt wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, südländischer Typ, sprach hochdeutsch. Er war bekleidet mit weißen Sneakers, hellblauer Jeanshose, einem schwarzen längeren Parka mit Fellbesatz an der Kapuze und grauem Rucksack. Während der Tat trug er eine blaue Mund-Nase-Maske (OP-Maske) sowie blaue Einweghandschuhe. Markant ist das Emblem auf dem linken Ärmel seiner Jacke. Auf dem Emblem sind Zavetti Kanada und die kanadische Flagge zu sehen.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem link zu sehen: https://polizei.nrw/fahndung/79094

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382/965-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell